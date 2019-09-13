Son Dakika Haberleri: Salihli'de okul servislerine sıkı denetim
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Salihli'de okul servislerine sıkı denetim

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik polisleri ile birlikte Salihli'de öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Salihli'de okul servislerine sıkı denetim, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik polisleri ile birlikte Salihli'de öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarını denetleyen ekipler, standartlara uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladı.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Şehrin çeşitli noktalarında periyodik olarak araçları denetleyen ekipler, bu kez Salihli'deki okul servis araçlarını kontrolden geçirdi. Öğrencilerin güvenli bir yolculuk sağlayabilmesi amacıyla tüm detayları inceleyen ekipler, yasal koşullara uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uyguladı. Okul servislerinin denetim kriterlerine göre gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Bu kapsamda Salihli ilçemizde okul servislerini trafik polisleriyle birlikte gerekli kontrolden geçirdik. Standartlara uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladık. Denetimlerimizin devam edeceğini belirtiyor, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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