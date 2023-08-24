Otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 24.08.2023 14:16

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, Ankara- İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Ramazan Çavuşoğlu (62) yönetimindeki yolcu otobüsü ile Hakkı Güzel (50) yönetimindeki işçi minibüsü kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada işçi servisi sürücüsü Hakkı Güzel ile minibüsteki işçiler K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Manisa'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Kaynak: İHA

Salihli, Ankara, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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