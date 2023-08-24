Otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ ARAÇ KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, Ankara- İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Ramazan Çavuşoğlu (62) yönetimindeki yolcu otobüsü ile Hakkı Güzel (50) yönetimindeki işçi minibüsü kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada işçi servisi sürücüsü Hakkı Güzel ile minibüsteki işçiler K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.