Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti - Son Dakika

Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 22.08.2023 14:33

Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarparak alev aldı. Kazada, sürücü Adem Yüce, oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti. Bekir Sarı'nın oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı ise ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Adem Yüce (44) ile oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve onun oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti. Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı'nın da (15) ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı. Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce ile yanındaki oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer oğlu Beytullah Sarı ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti
Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Adem Yüce, Salihli, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli güreşçi Beytullah Sarı trafik kazası geçirdi! Babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybetti - Son Dakika
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