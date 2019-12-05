Son Dakika Haberleri: Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı
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Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Salihli'de otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Salihli- Köprübaşı Karayolu Adala Mahallesi, Demirköprü Barajı yakınlarında meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli yönüne giden S.C. (70) yönetimindeki 45 PF 999 plakalı otomobil, savrulup, takla attı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü S.C. ile yanındaki İ.C. (71) yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Köprübaşı, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
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