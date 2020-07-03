Salihli'de otomobil traktöre çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobil traktöre çarptı, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada, traktör ikiye bölünürken otomobil tamamen yandı.

Kaza, Akhisar- Alaşehir karayolunun Salihli ilçesinden geçen Gediz Çayı mevkisinde, bugün saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne giden Serkan Güner (34) yönetimindeki 45 YY 727 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nuray Altınbaş (54) yönetimindeki 45 RL 536 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobil ise alev aldı. Otomobildeki 6 kişi çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerini ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yanan otomobili söndürdü.

Kazada her 2 araç sürücüsü ile otomobildeki N.A. (36), E.A. (15), B.Y. (16), T.A. (19) ve N.N.Y. (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Traktör sürücüsü Nuray Altınbaş'ın durumunu ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.