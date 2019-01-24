Salihli'de Otomobillerin Lastiğini Kesen Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen hafta park halindeki 27 otomobilin lastiğini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen hafta park halindeki 27 otomobilin lastiğini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde park halindeki 27 otomobilin lastiklerini kesen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Bölgedeki Mobese ve güvenlik kameraları inceleyen polis, şüphelinin T.S. olduğunu belirledi.



Operasyonla gözaltına alınan T.S. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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