Son Dakika Haberleri: Salihli'de Otomobillerin Lastiğini Kesen Şüpheli Yakalandı

Salihli'de Otomobillerin Lastiğini Kesen Şüpheli Yakalandı

2 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen hafta park halindeki 27 otomobilin lastiğini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Salihli'de Otomobillerin Lastiğini Kesen Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen hafta park halindeki 27 otomobilin lastiğini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde park halindeki 27 otomobilin lastiklerini kesen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki Mobese ve güvenlik kameraları inceleyen polis, şüphelinin T.S. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan T.S. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:43 Kaynak: AA

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