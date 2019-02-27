Son Dakika Haberleri: Salihli'de Partilerden Gürültü Kararı

Salihli'de Partilerden Gürültü Kararı

1 saat önce

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa'nın Salihli ilçesindeki siyasi partiler gürültü konusunda ortak bir karar aldı.

Salihli'de Partilerden Gürültü Kararı, System.String[]
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Manisa'nın Salihli ilçesindeki siyasi partiler gürültü konusunda ortak bir karar aldı.

Seçime girecek olan siyasi partiler, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'ın makamında bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Gezgin'inde katıldığı toplantıda ses ve gürültü kirliliği masaya yatırıldı. Toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kaymakam Kılıç "Seçim çalışmaları kapsamında tüm ilçe başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantı sonrasında Salihli'deki seçim çalışmaları kapsamında yapılacak etkinliklerde ses, korna ve müzik özellikle motosiklet egzozlarının halkımızı rahatsız edici seviyede kullanılmaması konusunda ortak görüş oluşturduk" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor Demet Şener ile İbrahim Kutluay "Anlaşmalı Boşanma" Davası Açtı

Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'de Partilerden Gürültü Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]