Son Dakika Haberleri: Salihli'de Polis Haftası Kutlamaları Başladı

Salihli'de Polis Haftası Kutlamaları Başladı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yılı etkinlikleri Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı.

Salihli'de Polis Haftası Kutlamaları Başladı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yılı etkinlikleri Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlidi şerif okunup, şehit polis mezarları ziyaret edilerek dua edildi.

Etkinlikler kapsamında Hamidiye Camisi önünde tüm şehitler anısına lokma dökülerek, Mevlid-i Şerif okunup, dua edildi. Daha sonra Asri Mezarlıkta bulunan şehit mezarları ziyaret edilip, tüm şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okundu.

Lokma hayrına başta Kaymakam Levent Kılıç olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Demir ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Asri mezarlık ziyaretinde protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:15 Kaynak: İHA

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