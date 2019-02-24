Salihli'de Puanlar Paylaşıldı

Salihli Belediyespor
Ramiz Turan Stadı'nda konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor
ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 19. hafta müsabakasında Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı'nda Balıkesir
ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir etti. Oğuz Kaan
Türkdoğan, Hüseyin Asım Kılıç, Şeyma Haşlak hakem üçlüsünün yönettiği maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca maç 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Salihli Belediyespor bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise puanını 27'ye yükseltti. Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Orhangazi
Belediyespor'un konuğu olacak.
BAL 8. Grupta 19. haftada şu sonuçlar alındı: Urganlıspor 0 - Altınova
Belediyespor 4, Yıldırım Belediyespor 2 - Gülbahçespor 0, Çiğli
Belediyespor 0 - Somaspor 0, Salihli Belediyespor 0 - Ayvalıkgücü Belediyespor 0, Yalova Kadıköy
1 - Orhangazi Belediyespor 0 - MANİSA