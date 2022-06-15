Salihli'nin kırsal Kemerdamları, Çapaklı ve Gökçeköy mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle yüzlerce dönüm tarım arazisinde sebze ve meyve ağaçları zarar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle Çapaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı ve eşyaları zarar gördü. Jandarma ekipleri, selden zarar gören mevsimlik işçileri mahalledeki düğün salonuna yerleştirdi. İşçilere, jandarma ve zabıta ekiplerince battaniye temin edildi. Salihli Belediyesi ekipleri de işçilere çorba ikramında bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Salihli'de sağanak ve dolu; mevsimlik işçiler düğün salonuna yerleştirildi - Son Dakika

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