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Salihli'de şehit acısı (2)

1 saat önce

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİFırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentine sınır olan Akçakale Kaymakamlığı bahçesine düşen havan mermisi sonucu şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in baba ocağında büyük...

Salihli'de şehit acısı (2), System.String[]

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentine sınır olan Akçakale Kaymakamlığı bahçesine düşen havan mermisi sonucu şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in baba ocağında büyük acı yaşanıyor. Güneş'in babası Salihli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Süleyman Güney, annesi emekli hemşire Zekiye Güneş ve kızkardeşi Cansu Güneş, taziyeleri kabul etti. Şehidin alesinin yaşadığı apartmana ise, dev Türk bayrağı asıldı. Güneş ailesi, acı haber sonrası eve gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE AKÇAKALE'YE GÖNDERİLDİ

Şehit Cihan Güneş'in 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakele Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),


Cihan Güneş, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:55 Kaynak: DHA
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