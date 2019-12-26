Salihli'de 'şiddete hayır' konseri - Son Dakika
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Salihli'de 'şiddete hayır' konseri

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde son dönemde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Müzik ve Sahne Gösteri Sanatları Derneği tarafından konser düzenlendi.

Salihli'de 'şiddete hayır' konseri, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde son dönemde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Müzik ve Sahne Gösteri Sanatları Derneği tarafından konser düzenlendi.


Manisa'nın Salihli ilçesinde Müzik ve Sahne Gösteri Sanatları Derneği tarafından kadına yönelik şiddete tepki amacıyla konser düzenlendi. Şef Salih Kandaş'ın yönetimindeki 'şiddete hayır' temalı Türk Sanat Müziği Konseri, dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleşen konserde kadın solistler bileklerine, erkek solistler ise yakalarına kırmızı kurdele takarak çıktı.


Konsere İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Sosyal Hizmetler Müdürü Alim Yavuz, GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve çok sayıda müzik sever katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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