Salihli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopterli denetim - Son Dakika

Salihli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopterli denetim

Salihli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopterli denetimMANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

Salihli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopterli denetim MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında Manisa'nın da yer aldığı 15 ilde uygulanacak olan günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- İzmir Karayolu Durasıllı Kontrol noktasında trafik uygulaması yaptı. 1'i motosikletli 3 trafik timi, 1 asayiş ekibi ve 1 de bölge trafik ekibinden oluşan toplam 16 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetim yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamaya helikopter havadan destek verirken, denetim sayesinde, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. Denetimde 139 araç kontrol edilirken, 115 kişinin kimlik sorgulamaları yapılıp, ateşleri ölçüldü. Öte yandan uygulamada herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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