Son Dakika Haberleri: Salihli'de sokak düğünü yasaklandı
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Salihli'de sokak düğünü yasaklandı

2 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ve sokak araları ile açık alan düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

Salihli'de sokak düğünü yasaklandı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ve sokak araları ile açık alan düğün ve benzeri etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine gereği Salihli'de açık alan ile sokaklarda düğün, nişan gibi benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklandı.

Salihli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama da "Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden, Belediyemiz sınırları dahilinde açık alan ile sokaklarda düğün, nişan ve benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Bu konuda aykırı hareket edenlerin tespiti halinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yasal işlem yapılacak ve uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:03 Kaynak: İHA
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