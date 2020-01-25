Salihli'de sömestr cup futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli'de sömestr cup futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

Salihli'de sömestr cup futbol turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ankaspor Kulübü öncülüğünde ilçede ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan sömestr cup futbol turnuvasına yoğun katılım oldu.

Salihli'de sömestr cup futbol turnuvası düzenlendi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Anka spor Kulübü öncülüğünde ilçede ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan sömestr cup futbol turnuvasına yoğun katılım oldu.


Salihli Ankaspor Kulübü tarafından 2011 doğumlu sporcuların katıldığı sömestr cup futbol turnuvasına Manisa Bölgesi'nin iddialı 8 spor kulübü katıldı. Sartspor sahasında gün boyu süren turnuvada birinciliği ise Murat Germen Spor Kulübü elde etti.


Salihli Ankaspor Kulübü Antrenörü Nurullah Akyıldız, "2011 doğumlu sporcuların oluşturduğu ve Manisa bölgesinin iyi takımlarının katıldığı Salihli Ankaspor Sömestr Cup çocuklarımızı geliştirmeye yönelik yapılan bir turnuvadır. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz turnuva yoğun ilgi gördü ve geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm spor kulüplerine ve dereceye giren takımlara teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Murat Germen, Salihli, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:42 Kaynak: İHA
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