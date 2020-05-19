Salihli'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni - Son Dakika

Salihli'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Salihli ilçesinde de sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen sade bir çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Salihli'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Salihli ilçesinde de sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen sade bir çelenk sunma töreniyle kutlandı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık destanı olan milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Salihli'de de Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.


Sporcular ödüllendirildi


Çelenk töreninin ardından yıl içerisinde Türkiye genelinde kickboks, judo ve satranç branşlarında başarılı olan sporcular tek tek evlerinin önünde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Başarılı sporcular kickboks da Ege Naz Ercan, judo da Duygu Dirgen, Sümeyye Demir, Hilal Öztürk, Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve, İsmail Yılmaz, Özan Erol, Tuğba Yılmaz ve Şilan Bitgin ile satrançta Göktan Can Kara, Defne Kaçar ve Doruk Domurcak'a ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak verildi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni - Son Dakika

Son Dakika

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 18:28:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli'de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]