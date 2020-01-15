Salihli'de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli'de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor

Salihli'de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde ilçe güvenlik kurulu toplantısı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında yapıldı.

Salihli'de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde ilçe güvenlik kurulu toplantısı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede oynanacak olan spor karşılaşmalarında kurumlar tarafından alınacak tedbirler ele alındı. Salihli'de yapılacak spor karşılaşmalarında centilmenliğe ve sportmenliğe uygun bir müsabaka sezonu geçirilmesi temennisinde bulunan Kaymakam Sağlam, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu gereğince, ilçemizde yapılacak olan spor müsabakalarında müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, gerekli güvenlik önlemlerini almak, tedbirler koymak ve uygulanacak kuralları belirlemek üzere kurul üyelerimizin katılımıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Salihli'de spor müsabakalarında özellikle centilmenliğin ve sportmenliğin ön planda tutulması birinci önceliğimizdir. Bu sebeple gerek kamu kurumlarımız gerekse spor kulüplerimiz ve seyircilerimiz ile birlikte gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz bir şekilde alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ilçemizde gerçekleştirilecek spor müsabakaları ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.


Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç ve Baro Temsilcisi Süleyman Yüksel katıldı. - MANİSA

Mehmet Kamil, Kaymakamlık, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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