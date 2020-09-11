Salihli'de toplu taşımada maske denetimi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik yeni tip korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe hijyen kuralları ve maske kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan şehiriçi, ilçe ve köy toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmadığı ile birlikte maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Araçlardaki şoför ve yolculara Korona virüsle mücadelede maskenin önemini anlatan ekipler araçlara ayakta ve maskesiz yolcu alınmaması konusunda şoförleri uyararak cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. - MANİSA