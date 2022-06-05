Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

05.06.2022 03:29
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı. Kazada, 35 AYK 177 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Salihli'de trafik kazası; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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