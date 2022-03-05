Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı

05.03.2022 12:23
Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden Salihli yönüne gitmekte olan H.Ö.(31) yönetimindeki 45 N 2477 plakalı otomobil ile G.G.(44) idaresindeki 35 T 7320 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her 2 otomobil sürücüsü yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı

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Otomobil, Salihli, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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