Salihli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Salihli'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Salihli'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Salihli- Köprübaşı Yolu Taytan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Köprübaşı yönüne giden E.F. (48) yönetimindeki 43 KZ 470 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan K.F. (22), Ü.F. (40) ve A.F. (23) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Köprübaşı, Salihli, Taytan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:12 Kaynak: DHA

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