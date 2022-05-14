Salihli'de traktör römorklarına reflektör takıldı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından traktörlerin karıştığı trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını azaltmak ve traktör sürücülerinde farkındalığı arttırmak amacıyla reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

'Reflektör tak görünür ol' projesi çerçevesinde traktör kazalarını önlemek amacıyla Kemerdamları Mahallesi'ndeki 40 çiftçinin traktör römorkuna üçgen reflektör takıldı. Jandarma trafik timleri, ayrıca traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçileri bilgilendirirken, traktör römorklarına takılan üçgen reflektörlerin önemine değindi. Önümüzdeki dönemde de trafik kazalarının azaltılması ve trafik bilincinin yerleşmesi amacıyla, jandarma trafik timlerince bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA