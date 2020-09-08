Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.Y ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan F.C. ve G.Y'nin üst aramasında 26 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı