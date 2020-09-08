Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan F.C. ve G.Y'nin üst aramasında 26 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.Y ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
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