Son Dakika Haberleri: Salihli'de Veda Meclisi

Salihli'de Veda Meclisi

55 dakika önce

Salihli Belediye meclisi 2014 /2019 dönemi son meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirdi.

Salihli'de Veda Meclisi, System.String[]
Salihli Belediye meclisi 2014/2019 dönemi son meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. 3 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya veda mesajları damga vurdu.

Parti grup sözcüleri tek tek görüşlerini dile getirirken, meclis toplantısında konuşan Başkan Kayda, "Meclis üyesi arkadaşlarımızla ortak çalışmalara imza atarak güzel şehrimize büyük yatırımlar kazandırdık." dedi.

Başkan Kayda konuşmasına şöyle devam etti: "Allah bizlere 5 yıllık süreç içerisinde Salihli'ye hizmet etmeyi nasip etti. Belediye meclisi olarak bu şehrin geleceği ile ilgili bir çok önemli karar aldık. Bu kararlar, şehrimiz, gençlerimiz, çocuklarımız, bu şehrin geleceği için yaptığımız çalışmalar, harcadığımız emek çok önemlidir. Önümüzdeki dönem, bu mecliste olan olacak, olmayan olacak. Cenabu Allah kime nasip edecekse bu görevi, şehrin geleceği ile ilgili çalışmalar yürüyecektir. Hiçbirimiz burada kişisel çıkarları için değiliz. Emek ve şehir için buradayız. Hep birlikte şehrimiz için güzel işler yapıp, imza attık. Herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Veda meclisi hatıra fotoğrafı ile son buldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Zeki Kayda, Salihli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı

Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'de Veda Meclisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]