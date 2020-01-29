Salihli'de 'Web Tapu Sistemi' dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli'de 'Web Tapu Sistemi' dönemi başladı - Son Dakika

Salihli'de 'Web Tapu Sistemi' dönemi başladı

6 saat önce

Salihli Belediyesi ile Salihli Tapu Müdürlüğü arasında "Web-Tapu Sistemi" protokolü imzalandı.

Salihli'de 'Web Tapu Sistemi' dönemi başladı, System.String[]

Salihli Belediyesi ile Salihli Tapu Müdürlüğü arasında "Web-Tapu Sistemi" protokolü imzalandı. Protokolle, tapuda yapılan pek çok hizmet belediyede de elektronik ortamda yapılabilecek.


Salihli'de vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebileceği yeni bir hizmet dönemi başlıyor. Salihli Belediyesi ile Salihli Tapu Müdürlüğü arasında, tapu müdürlüğü ile belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak amacıyla "Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapma" kapsamında hazırlanan işbirliği protokolü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Salihli Tapu Müdürü Ahmet Kiremitçi tarafından imzalandı.


Web Tapu uygulaması hakkında bilgi veren Tapu Müdürü Kiremitçi, "Protokolle personelin iş yükü azalırken, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmesi sağlanacak. Öte yandan işlemlerin bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek olması nedeniyle kağıt israfı önlenecek. Uygulama sayesinde vatandaşların belediyeden şahsen teslim alarak tapu müdürlüğüne teslim etmesi gereken ıslak imzalı evraklar ile belediyenin tapu müdürlüğüne gönderdiği yazışma evrakları, Web Tapu Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilebilecek" dedi.


Gelişen teknolojinin hizmet kalitesini yükselterek insanlara zaman tasarrufu kazandırdığını ifade eden Başkan Kayda, "İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu 'Web-Tapu Sistemi' sayesinde tapu işlemlerinde belge güvenliği sağlanacak, bürokrasi ve personelin iş yükü azaltılarak işlemler hızlanacak. Salihlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Zeki Kayda, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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