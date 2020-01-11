Salihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Salihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı

7 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yaylalarda kar yağışı nedeniyle 4 gündür mahsur kalan 6 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Salihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yaylalarda kar yağışı nedeniyle 4 gündür mahsur kalan 6 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Şirinyer Mahallesi'ne bağlı Kısık Yaylası'nda mahsur kalan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 4 kişi ile Bahçeçik Mahallesi yaylasında mahsur kalan 2 kişi, Salihli Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgede kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yayla yollarını iş makineleriyle açtı. Gece de süren çalışmalar sonucunda ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak kent merkezine indirdi.Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, bölgedeki kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle yayla yollarının kapandığını söyledi. Sözer, "Vatandaşlarımız bizimle irtibata geçer geçmez iş makinalarımızı bölgeye sevk ettik. 2 gün boyunca devam eden yol açma çalışmalarımız sayesinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştık. Sağlık durumları iyi. Ekiplerimizin, diğer yayla yollarında da yol açma çalışmalarımı devam ediyor" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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