Salihli'de yılın ilk meclisi toplandı - Son Dakika

Salihli Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 15 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Salihli Belediye Meclisi olarak 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, aldıkları kararların hayırlı olmasını diledi.

Tüm Salihli halkının yeni yılını kutlayan Başkan Kayda "Salihli'de alınan tedbirler sonucunda korona virüs vakalarında azalma meydana geldi. İnşallah bu salgından bir an önce kurtulur tüm özlemlerimize hep birlikte kavuşuruz. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tüm tedbirler ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Tüm hemşehrilerime, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantıda Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona, MHP'den Reşide Sağlam ve Yunus Candan, CHP'den Yavuz Özdem ve Tamer Aluş, AK Parti'den Fethi Söğüt oy birliği ile seçildi.

Atatürk, Dedetaşı ve Keli mahallelerine Sağlık Evi

Başkan Kayda, Ocak ayı meclis toplantısında 3 mahalleye sağlık evi yapılacağı müjdesini verdi. Atatürk, Keli ve Dedetaşı mahallelerine 2021 yılında sağlık evi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Kayda, "Manisa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmaları tamamladık. Bu 3 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götürmek istiyoruz" dedi.

Belediyedeki boş ve dolu memur kadroları değişiklik cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretleri görüşülerek talep oy birliği ile kabul edilirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde cenaze ve taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracı satın alınması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle yasa kapsamında faaliyetleri durdurulan ve faaliyetleri kısıtlanan belediyeye ait bazı işyerlerinden alınacak kira ücretlerinin 2020/27 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Öte yandan toplantı da komisyonlardan gelen raporlar oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA