Son Dakika Haberleri: Salihli'de yüzlerce çocuk yüzmeyi öğrenecek
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Salihli'de yüzlerce çocuk yüzmeyi öğrenecek

1 saat önce

Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Dönemi Yüzme Kursu kayıtları başlarken, kursa katılan yüzlerce çocuk yüzmeyi öğrenecek.

Salihli'de yüzlerce çocuk yüzmeyi öğrenecek, System.String[]
Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Dönemi Yüzme Kursu kayıtları başlarken, kursa katılan yüzlerce çocuk yüzmeyi öğrenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, açıldığı ilk günden itibaren yüzme öğrenmek isteyen çocukların ve gençlerin akınına uğruyor. Salihli'de her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursunun ilk dönemi, 18 Haziran'da başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek. Kursa katılmak isteyenlerin Atatürk Spor Salonuna kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Uzman eğitmenler tarafından verilecek yüzme kursunda öğrenciler yaz ayını eğlenceli bir şekilde değerlendirmiş olacak.

Salihli'ye kazandırılan Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun çocuklara ve gençlere birçok farklı spor aktivitesi sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, açıldığı günden itibaren yüzlerce çocuğun kurslara katılarak uzman eğitmenlerden yüzme öğrendiğini söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için böylesine güzel tesisleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kayda, "Şehrimize kazandırdığımız uluslararası standartlara sahip tesislerimizde eğitim alan çocuklarımız, gençlerimiz yarının sporcuları, şampiyonları olacak inşallah. Başta çocuklarımız, gençlerimiz, olmak üzere herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
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