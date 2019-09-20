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Salihli'de zabıtadan okul kantinlerine denetim

1 saat önce

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı.

Salihli'de zabıtadan okul kantinlerine denetim, System.String[]

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı.


Yeni eğitim döneminin başlamasıyla Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş, zabıta ekipleri ile birlikte ilçede eğitim veren okulların kantinlerini denetledi. Yapılan denetimlerde, kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi. Denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşılmazken, zabıta ekipleri, uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanlarını da bilgilendirdi.


Okul kantini denetimlerinin yıl boyunca süreceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim her zaman önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinde yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığına dair incelemelerini geniş kapsamlı sürdürüyorlar. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde, gıda sağlığı kurallarını uygulayan işletmecilerimize insan sağlığına göstermiş olduğu önemden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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