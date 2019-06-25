Son Dakika Haberleri: Salihli'deki Beşiktaşlılar farkındalık kahvaltısında buluştu
Son Dakika Spor Haber

Salihli'deki Beşiktaşlılar farkındalık kahvaltısında buluştu

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Salihli'deki Beşiktaşlılar farkındalık kahvaltısında buluştu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası Lise BJK Salihli Grubu salondaki çöpleri toplayıp, farkındalık oluşturdu.

Erkan Esen Başkanlığı'ndaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği 2. Geleneksel Kahvaltısını Lidya Sardes Otel'de gerçekleştirdi. Taraftarların ilgi gösterdiği kahvaltı, şenlik havasında geçti.

Kahvaltıya katılan tüm taraftarlara teşekkür eden Esen, "Bu tarz etkinliklerimizin amacı dostlukları pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu güzel organizasyona katılarak bizleri onure eden herkese yönetim kurulu olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lise BJK Salihli grubuna farkındalıklarından dolayı kutlayan Esen, "Kahvaltımıza katılarak organizasyona yardım eden kahvaltı sonunda salondaki çöpleri toplayarak duyarlı bir farkındalık oluşturan Lise BJK Salihli gurubumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım topluma faydalı Beşiktaş'ı iyi temsil edecek bireyler olacaklardır" şeklinde konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Manisa, Salihli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı Babasını bıçakla öldürüp, 'Annemi dövüyordu' dedi Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'deki Beşiktaşlılar farkındalık kahvaltısında buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]