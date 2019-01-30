Son Dakika Haberleri: Salihli'deki Köprülü Kavşağın İlk Etabı Açılıyor

Salihli'deki Köprülü Kavşağın İlk Etabı Açılıyor

1 saat önce

Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi ve trafik akışının rahatlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından E96 İzmir-Ankara karayolu üzerine yapılan köprülü kavşak projesinin ilk etabı (üst geçidi) önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Salihli'deki Köprülü Kavşağın İlk Etabı Açılıyor, System.String[]
Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi ve trafik akışının rahatlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından E96 İzmir- Ankara karayolu üzerine yapılan köprülü kavşak projesinin ilk etabı (üst geçidi) önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli'ye kazandırdığı en önemli yatırımlardan biri olan köprülü kavşak projesinde çalışmalarda sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak ve trafik akışını rahatlatacak olan projede çalışmaları inceledi. E96 İzmir-Ankara karayolu üzerine yapılan ve Manisa dışından vatandaşların da yoğun olarak kullandığı kavşak projesinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Kavşağın üst geçidinde asfalt çalışması, aydınlatma ve bariyer çalışmaları tamamlandı. Çok ufak çalışımalar kaldı. Önümüzdeki 10 gün içerisinde kavşağın üst kısmını trafiğe açmaya planlıyoruz. Ardından ikinci etaptaki yan yollardaki asfalt imalatına geçeceğiz. Bu yollarda da çok fazla işimiz kalmadı. Hava şartları el verdiği takdirde mart ayının ortalarında çalışmalarımız tamamen bitmiş olur diye planlıyoruz "dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'deki Köprülü Kavşağın İlk Etabı Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]