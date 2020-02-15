Salihli'deki taraftar gruplarından birlik beraberlik vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli'deki taraftar gruplarından birlik beraberlik vurgusu - Son Dakika Spor

Salihli'deki taraftar gruplarından birlik beraberlik vurgusu

16 dakika önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği öncülüğünde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grubu temsilcilerini makamında ağırladı.

Salihli'deki taraftar gruplarından birlik beraberlik vurgusu, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği öncülüğünde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grubu temsilcilerini makamında ağırladı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Manisa'yı temsil eden 3 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor'u hem deplasmanda hem de iç sahadaki maçlarda yalnız bırakmayan Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği, Genç Fenerbahçeliler, UltArslan ve Beşiktaşlı taraftar temsilcileri ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda'ya Salihli Tayfa atkısını hediye eden Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan, "Yeşil-beyaz renklere gönül veren taraftarlar olarak tek yürek olup, BAL'da ilçemizi temsil eden Salihli Belediyespor'u deplasman ve evinde konuk ettiği maçlarda yalnız bırakmıyoruz. Sizleri de hem takıma hem de bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Kayda'da ziyaretlerinden ve ve Salihli Belediyespor'a desteklerinden dolayı 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Karahan ve taraftar grup temsilcilerine teşekkür etti. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Zeki Kayda, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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