Salihli Emirspor, şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Emirspor, şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika Spor

Salihli Emirspor, şampiyonluğunu kutladı

6 saat önce

Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakasında Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u yenerek 3 sezon sonra yeniden Süper Amatör Küme'ye yükselen Salihli Emirspor Kulübü tarafından Elf Restaurant'ta Dayanışma Yemeği düzenlendi.

Salihli Emirspor, şampiyonluğunu kutladı, System.String[]

Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakasında Sarıgöl Gençlerbirliği Belediye spor'u yenerek 3 sezon sonra yeniden Süper Amatör Küme'ye yükselen Salihli Emirspor Kulübü tarafından Elf Restaurant'ta Dayanışma Yemeği düzenlendi.


Üç sezon sonra adını yeniden Süper Amatör Kümeye yazdıran Emirspor'da kutlamalar devam ederken, kulüp tarafından düzenlenen şampiyonluk ve dayanışma yemeği yoğun ilgi gördü.


Gece de bir konuşma yapan Emirspor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel, "Salihli'nin en köklü futbol kulüplerinden olan Emirspor olarak geçtiğimiz yılda Süper Amatör Küme'nin kapısından dönmüştük. Ancak gerek kulüp olarak gerekse taraftarlarımızla kenetlenerek Süper Amatör Küme için yılmadan var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Sonunda Emirspor olarak hak ettiğimiz noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Bu yolda bizlerle birlikte özveri ile mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Emirspor, Süper Amatör Küme'de de başarı elde edebilecek güçtedir." dedi.


Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, "Emirspor'un 1. Amatör Kümeden Süper Amatör Kümeye yükselmesi nedeniyle düzenlenen programa katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda mahalle muhtarımız olan Mustafa Yüksel ile geçmişe dayanan bir dostluğumuz mevcut. Hem Emirspor hem de Emirhacılı Mahallesi bu başarıyı sonuna kadar hak etti. Bu nedenle Kulüp Başkanımıza bir plaket takdim ediyoruz. Kulübümüzün Süper Amatör Kümede de başarılı sonuçlar almaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.


Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ise Süper Amatör Kümeye Yükselme Müsabakası sonucu bir üst lige çıkan Emirspor'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Geceye Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, futbol kulüplerinin temsilciler, spor dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. - MANİSA

Mustafa Yüksel, Gençlerbirliği, Sarıgöl, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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