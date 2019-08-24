Son Dakika Haberleri: Salihli Emirspor yeni hocasını buldu
Son Dakika Spor Haber

Salihli Emirspor yeni hocasını buldu

1 saat önce

Manisa 1. Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Salihli Emirspor, teknik direktörlüğe Mehmet Ali Karaaslan'ı getirdi.

Salihli Emirspor yeni hocasını buldu, System.String[]

Manisa 1. Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Salihli Emirspor, teknik direktörlüğe Mehmet Ali Karaaslan'ı getirdi.


Salihli'yi 1.Amatör Küme'de temsil eden ve geçtiğimiz sezon Süper Amatör kapısından geri dönen Emirspor, teknik direktör Mehmet Ali Karaaslan ile anlaşma sağladı. Karaaslan resmi sözleşmeye imza atıp, görevine başladı. Kendisini bu göreve layık gören yönetime teşekkür eden Karaaslan, iyi bir kadro oluşturup, takımı hedefe taşıyacaklarını söyledi.


Genç teknik direktör ile anlaştıklarını belirten Emirspor Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, anlaşmanın her 2 taraf için hayırlı olmasını diledi. Yüksel,"Geçtiğimiz sezon ulaşamadığımız Süper Amatör Küme hedefine, işi sıkı tutup bu sezon çıkmak istiyoruz. Transferlerimizi de bu doğrultuda gerçekleştirip, halkımızın ve sponsorlarımızın desteği ile Emirspor ismini yeniden bir üst lige yazdırmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Ali Karaaslan, Salihli, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelonalı Rafinha'nın babasından Fenerbahçe itirafı: İstanbul'a gelebilir
Fenerbahçe, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'den Boateng harekatı Deniz Kadah: Göztepe taraftarından özür diliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 13:55:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Emirspor yeni hocasını buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]