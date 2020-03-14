Salihli emniyetinden okul önlerinde sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Salihli emniyetinden okul önlerinde sıkı denetim - Son Dakika

Salihli emniyetinden okul önlerinde sıkı denetim

7 saat önce

Manisa'nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle okul önlerinde ses, gürültü kirliliği ile plakasız motosiklet ve ekobislere yönelik denetim yaptı.

Salihli emniyetinden okul önlerinde sıkı denetim, System.String[]

Manisa'nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle okul önlerinde ses, gürültü kirliliği ile plakasız motosiklet ve ekobislere yönelik denetim yaptı. Denetimde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.


Türkiye'de en fazla motosikletin bulunduğu yerleşim birimlerinden biri olan Salihli'de, özellikle motosikletlerden kaynaklanan gürültü kirliliğine karşı sıkı denetimler gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, bu kez de okul önlerinde sıkı denetim yaptı. Yapılan denetimlerde egzozdan, ruhsata, ehliyetten sürücünün kaskına kadar kontrol eden trafik ekipleri, ehliyetsiz, ruhsatsız, plakasız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men etti. Ekipler, denetimlerde ehliyetsiz sürücülere cezai işlem uygularken, denetimlerde çok sayıda kişinin de GBT sorgusu yapıldı. Yapılan GBT sorgusunda aranan 1 kişinin de yakalandığı öğrenildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, vatandaşları ve esnafları rahatsız eden ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlere devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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