Salihli Esnaf Kefalette yeni başkan Erdal Tunca oldu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yeni başkan kooperatifin 26 yıllık muhasebe müdürlüğü görevini yapan Erdal Tunca oldu.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin seçimli olağan genel kurulu Modern Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOP) Başkanı Recep Çınar'ın yaptığı genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Halil Aşık ile diğer adaylar Erdal Tunca ve Yüksel Hisar yarıştı. 1854 ortağın oy kullandığı kongrede 675 oy alan Erdal Tunca, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yeni başkanı seçildi. 11 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Halil Aşık 635 oy alırken, Yüksel Hisar ise 533 oy aldı.

"Son sözü esnaf ve sanatkarımız söyledi"

26 yıl muhasebe müdürlüğü yaptığı Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine başkan seçilen Erdal Tunca "Bu bizim başarımız değil, sizlerin zaferidir. Burada son sözü siz söylediniz" dedi. Kooperatifin hizmete kaldığı yerden devam edeceğini belirten Tunca, büyük projelerinin olduğunu ve verdiği sözleri bir bir yerine getireceğini, sözlerinin her zaman arkasında olduğunu söyledi. Oy veren, vermeyen tüm ortaklara teşekkür eden Tunca "Kapı kapı, esnaf esnaf, sokak sokak gezdik, demekki teveccüh bizden yanaymış. Hayırlı olsun. Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Hizmetlerimizle Esnaf Kefalet Kooperatifi bayrağını daha üst noktalara taşıyacağız. Bizim amacımız birileriyle hesaplaşmak değil, ortaklarımıza hizmet etmektir. Bu bir tercih meselesidir, bizleri tercih eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erdal Tunca Başkanlığı'ndaki Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi Mehmet Kara, Ali Akman, Ali Akça ve Ümit Türkgeldi'den oluşurken, denetim kuruluna ise Okan Akça ve Ömer Kaya'dan oluştu.

Öte yandan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin seçimli olağan genel kuruluna CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, siyasi parti temsilcileri ile kooperatif ortakları katıldı. - MANİSA