Son Dakika Haberleri: Salihli Evinde Çiğli'yle Oynuyor

Salihli Evinde Çiğli'yle Oynuyor

43 dakika önce

Salihli Belediyespor 2 haftalık aranın ardından yarın kendi evinde Çiğli Belediyespor'u konuk edecek.

Salihli Evinde Çiğli'yle Oynuyor, System.String[]
Salihli Belediyespor 2 haftalık aranın ardından yarın kendi evinde Çiğli Belediyespor'u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 24. haftasında İzmir ekiplerinden Çiğli Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadındaki maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma da Ezel Arda Meral, Kadir Devrim ve İlke Akman hakem üçlüsü görev yapacak. Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Zeki Erguvan fikstür gereği ve yerel seçim dolayısıyla 2 haftadır lige ara verdiklerini söyledi. Erguvan, 2 haftalık aranın ardından konuk edecekleri Çiğli Belediyespor'u yenip, ligdeki 7.galibiyetini almak istediklerini belirtti.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor 24 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Çiğli Belediyespor ise 42 puanla 3. sırada yer alıyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Çiğli, Spor
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