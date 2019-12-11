Salihli fakültesinde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Salihli fakültesinde fidanlar toprakla buluştu

6 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kampüsünde düzenlenen fidan dikim kampanyasında zeytin, erik, kayısı ve nar fidanlarından oluşan yaklaşık 200 fidan toprakla buluştu.

Salihli fakültesinde fidanlar toprakla buluştu, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kampüsünde düzenlenen fidan dikim kampanyasında zeytin, erik, kayısı ve nar fidanlarından oluşan yaklaşık 200 fidan toprakla buluştu.


Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı ve Fakülte işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar önce toprakla buluşturulup, daha sonra protokol üyeleri tarafından can suyu verildi. Eğitim-öğretim hayatına başlayan Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kampüsü'nde ilk kez hatıra ormanı oluşturulduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, daha yeşil bir çevre için hatıra ormanının oluşturulmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.


MCBÜ Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kampüsünde düzenlenen etkinliğe ise İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mahmut Karğın, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli MYO Müdürü Cihangir Alaca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Öte yandan fidan dikimi sonrası Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, öğrenciler ile birlikte üniversite kampüsü kafeteryasında bilardo oynadı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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