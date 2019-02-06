Son Dakika Haberleri: Salihli, Festivallerle Şenlenecek

Salihli, Festivallerle Şenlenecek

31 dakika önce

Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe Salihli ilgili projelerini açıklamaya devam ediyor.

Salihli, Festivallerle Şenlenecek, System.String[]
Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe Salihli ilgili projelerini açıklamaya devam ediyor. Gökçe, Salihli'yi festivallerle şenlendirip, ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacaklarını açıkladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinden bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıklayan Ertan Gökçe Salihli için hazırladığı projelerei açıklamaya devam ediyor. Gökçe, "Salihli'yi, Salihli'nin özelliklerini, değerlerini festival, şenlik, fuar, panayır, panel ve konferanslarla tüm dünyaya tanıtacağız. Şubat ayında 'Yörük Şenliği', 21 Mart'ta 'Mesir (Nevruz) Şenlikleri', mayısta 'Hıdrellez Şenlikleri', 14 Mayıs'ta 'Çiftçiler Günü', haziranda 'Kiraz Şenliği', 5 Eylül'de 'Kurtuluş Günü Şenlikleri', eylülde 'Üzüm Festivali', 'Gökeyüp Çömlekçilik Şenliği', 'Odun Köfte Festivali', 'Zeytin Festivali', 'Motosiklet Festivali' ve diğer etkinlikleri düzenleyerek Salihli'nin tanıtımına, kültürel ve sosyal ekonomik gelişimine katkılar sağlayacağız." dedi.

Salihli'de yeni düzenleyecekleri ve devamını sağlayacakları festivallerle Salihli ve bölgesinin sosyal ve kültürel gelişimine, turizmine ve dolayısıyla da ekonomisine büyük katkılar sağlayacaklarını anlatan Gökçe açıklamasını şöyle tamamladı: "Sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları, kurum ve kuruluşlarla hep birlikte el ele vererek düzenleyeceğimiz festivallerle Salihli'yi marka şehir yapmak için tüm gayreti göstereceğiz." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

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