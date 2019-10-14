Son Dakika Haberleri: Salihli filede İnegöl'e set vermedi: 3-0
Son Dakika Spor Salihli filede İnegöl'e set vermedi: 3-0

Salihli filede İnegöl'e set vermedi: 3-0

37 dakika önce

Salihli Belediyespor Voleybol Takımı, evinde oynadığı ligin açılış maçında İnegöl Voleybol Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek taraftarlarını sevindirdi.

Salihli filede İnegöl'e set vermedi: 3-0, System.String[]

Salihli Belediyespor Voleybol Takımı, evinde oynadığı ligin açılış maçında İnegöl Voleybol Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek taraftarlarını sevindirdi.


Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Lig 2. Grup'ta Salihli'yi genç oyuncular ile temsil eden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında İnegöl Voleybol Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 26-24 alan Salihli sultanlar, ikinci seti 25-16 ve son seti de 25-11 alarak 3 puanın sahibi oldu.


Karşılaşmayı kazanan genç oyuncuları ve teknik heyeti kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bu sene ligde alt yapı oyuncularımızdan oluşan genç bir takım ile mücadele ediyoruz. Ligin açılış maçını canla başla mücadele ederek kazanan tüm oyuncularımızı ve onlara güvenen teknik heyet ile Belediyespor Yönetimini tebrik ediyorum. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımımıza, yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.


Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Yönetimi ile taraftarlar izledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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