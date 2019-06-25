Son Dakika Haberleri: Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler
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Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli'de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Salihli için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli'de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya iade-i ziyarette bulunarak ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca'nın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Sağlam, Başkan Kayda ile birlikte Salihli Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kaymakam Sağlam, "Salihli'de görev yapmak bizler için mutluluk verici. Bu güzel ve şirin ilçemizi daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için belediyemiz ile birlikte uyum içinde çalışacağız" dedi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, "Sayın Kaymakamımız Mehmet Kamil Sağlam'a nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Sağlam, ziyaret anısı olarak Başkan Kayda'ya Mevlana'nın dünyaca ünlü eseri Mesnevi'yi hediye etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Zeki Kayda, Kamil Sağlam, Salihli, Güncel
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