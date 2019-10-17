Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açılıyor

Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Salihli 2. El Eşya Pazarı' 19 Ekim Cumartesi günü Çarşamba Pazarının kurulduğu yeni pazaryerinde hizmete açılıyor. Salihli'de her cumartesi günü açılacak olan 2. el eşya pazarında (bitpazarı), giysiden ayakkabıya, ev aksesuarlarından elektronik eşyalara ve hırdavat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünler alıcılarıyla buluşacak.



Yıllardır Kocaçeşme Mahallesinde kurulan ve halk arasında 'Bit Pazarı' diye adlandırılan ikinci el eşya pazarının artık her cumartesi günü yeni pazar yerinde açılarak bu geleneğin yaşatılacağını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan modern pazaryeri olan çarşamba pazarının, üretici pazarı ve 2. el eşya pazarıyla esnafların ve vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. Başkan Kayda, kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi ve dar gelirli vatandaşlara ekonomik anlamda katkı sağlaması amacıyla 19 Ekim Cumartesi günü açılacak olan 2. el eşya pazarına tüm hemşehrilerini davet ederek, "Yıllardır kötü şartlarda yağmurda ve güneş altında kurulan 2. el eşya pazarı bilinen adıyla bitpazarı, artık yeni pazar yerinde açılacak. Vatandaşlarımız evinde bulunan ve kullanmadıkları giysi, ayakkabı, ev eşyası ile küçük ev aletleri gibi ürünleri bu pazarda satabilecekler. Böylelikle vatandaşlarımızın hem evlerinde kullanmadıkları fazla eşyalarını satarak aile bütçelerine destek olmalarını hem de ihtiyaç sahibi insanlarımızın daha ucuza ürünler almasını sağlıyoruz. Salihli 2. El Eşya Pazarımız hayırlı olsun" dedi. - MANİSA