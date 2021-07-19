Salihli Jandarma'dan drone destekli denetim - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri kurban bayramı öncesi karayollarında artan trafik yoğunluğu üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, karayolunda drone ile havadan çekimler gerçekleştirilerek denetim yaptı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri, Kurban Bayramı öncesi sorumluluk alanındaki karayolunda huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Drone destekli denetimlerde ekipler havadan da görüntü kaydı yaparken, karayolu da durdurulan araçların sürücüleri hem trafik hem de asayiş yönünden denetlendi. Sürücülerin ehliyet ve evrak eksikliği olup olmadığı kontrol edilirken, GBT kontrolleri de yapıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Fatih Çiçek, denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini belirtti. - MANİSA