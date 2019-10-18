Salihli jandarmadan motosiklet denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Sart Mahallesinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



Salihli'de jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin yanı sıra motosiklet kazalarında yaşanan can kayıplarını en az seviyeye indirmek amacıyla motosiklet uygulamalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma trafik ekipleri, Sart Mahallesinde yaptıkları denetimlerde trafik kurallarına uymayan, açık egzoz, ehliyetsiz ve kask takmayan motosiklet sürücüleri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.



Denetimde çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



Öte yandan jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA