Son Dakika Haberleri: Salihli Kapancıspor'da Nurullah Akyıldız dönemi
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Salihli Kapancıspor'da Nurullah Akyıldız dönemi

7 saat önce

Sezona Raşit Tok ile başlayan Manisa 1. Amatör Lig E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancıspor, Teknik Direktör Nurullah Akyıldız ile anlaştı.

Salihli Kapancıspor'da Nurullah Akyıldız dönemi, System.String[]

Sezona Raşit Tok ile başlayan Manisa 1. Amatör Lig E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancıspor, Teknik Direktör Nurullah Akyıldız ile anlaştı.


Salihli ekiplerinin yer aldığı E Grubunda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 5 puanla lider Emirspor'un ardından 2. sırada yer alan Kapancıspor Totti lakaplı Nurullah Akyıldız ile yoluna devam etme kararı aldı.


Salihli Kocaçeşmespor'u 2014/15 sezonunda Süper Amatör Küme'ye 2015/16 sezonunda da Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkarma başarısı gösteren Akyıldız, Kapancıspor'da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.


Öte yandan Kapancıspor lige Teknik Direktör Raşit Tok ile başlarken, Nurullah Akyıldız ise Keli Zaferspor ile sezona başlamıştı. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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