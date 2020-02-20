Salihli Kapancıspor süper amatöre yükselişini kutladı

Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve Süper Amatör Küme yükselme maçlarında 2 rakibini de yenerek adını bir üst lige yazdıran Salihli Kapancıspor, Süper Amatör Küme'ye çıkışını düzenlediği yemekle kutladı.



1. Amatör Küme E Grubunu 2. sırada tamamlayıp, Süper Amatör Küme'ye yükselme maçlarında oynamaya hak kazanan Nurullah Akyıldız yönetimindeki Salihli Kapancıspor, Tepeköyspor ve Emirspor'u yenerek adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye çıkma başarısı gösteren Kapancıspor, şampiyonluğunu Elf Restaurantt'ta düzenlediği gece ile kutladı.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, muhtarlar, futbolcular ve davetlilerin katıldığı gecede konuşan Kulüp Başkanı Ali Ortayol "Öncelikle Kapancıspor'a yakışır bir mücadele sergileyerek sonunda hedefe ulaşan kardeşlerimi kutluyorum. Bu hedefe ulaşılmasında büyük pay sahibi olan Teknik Direktörümüz Nurullah Akyıldız'a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Ortayol, geceye katılarak bu mutlu günlerinde kulübü yalnız bırakmayan tüm davetlileri teşekkür etti.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise Süper Amatör Küme'ye yükselen Kapancıspor'u tebrik ederken, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise başarılarından dolayı takım adına Kulüp Başkanı Ali Ortayol'a plaket verdi. Gece sonunda protokol üyeleri Kapancıspor atkıları ile şampiyonluk kupasını birlikte havaya kaldırdı.



Öte yandan önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de Salihli'yi Kapancıspor ve Emirspor birlikte temsil edecek. - MANİSA