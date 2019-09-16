Son Dakika Haberleri: Salihli Kapancıspor transferlerini tanıttı
Son Dakika Spor Haber

Salihli Kapancıspor transferlerini tanıttı

1 saat önce

Manisa 1. Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancıspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirerek önemli transferlere imza attı.

Salihli Kapancıspor transferlerini tanıttı, System.String[]

Manisa 1. Amatör Küme E Grubu ekiplerinden Salihli Kapancıspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirerek önemli transferlere imza attı.


1. Amatör Küme E Grubunda Salihli'yi temsil edecek olan ekiplerden teknik direktör Raşit Tok yönetimindeki Kapancıspor, yeni transferlerini tanıttı. Takım kaptanı Murat Çarkoğlu ile yeniden el sıkışan sarı-siyahlı ekip, dış transferde ise Hakan Karaman, Murat Kişmir, Melih Akyar, Murat Çark, Ertuğrul Yıldırım, Ufuk Ortayol, Mehmet Erkan, Yunus Kılavuz ve Bayram Erbay'ı transfer ederek, kadrosunu güçlendirip, rakiplerine göz dağı verdi. Yeni transferlerin kulübe hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Ali Ortayol, "Yeni transferlerle kadromuza güç kattık. Bu sezon işi sıkı tutup, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.


Ortayol, tüm takımlara sakatlıksız bir sezon diledi. - MANİSA

Hakan Karaman, Salihli, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Nagatomo ve Mariano'nun üstünü çizdi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak Manchester United ve Tottenham Vedat Muriqi'yi izliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:21:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Kapancıspor transferlerini tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]