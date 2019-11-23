Son Dakika Haberleri: Salihli Kent Müzesine ara tatilde ziyaretçi akını
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Salihli Kent Müzesine ara tatilde ziyaretçi akını

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan okullardaki ara tatilde, Salihli Belediyesine ait Kent Müzesi ziyaretçi akınına uğradı.

Salihli Kent Müzesine ara tatilde ziyaretçi akını, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan okullardaki ara tatilde, Salihli Belediyesine ait Kent Müzesi ziyaretçi akınına uğradı.


Bakanlığın hazırladığı program kapsamında, öğretmen ve öğrenciler ara tatili, bulundukları çevrenin tarihi, doğal güzelliklerini görmeye yönelik ziyaret ve gezilerle değerlendirdi. Salihli'deki ve çevre ilçelerdeki okullardan gelen pek çok öğretmen ve öğrenci grubunu misafir eden kent müzesi, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Açıldığı günden itibaren her yaş grubundan insanın ilgisini çeken Kent Müzesi, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Geçmişi günümüze taşıdığımız Kent Müzesinde öğretmenlerimiz hoşça zaman geçirirken öğrencilerimiz de bugün kullanılmayan pek çok objeyi yakından tanıma fırsatı bularak adeta zamanda bir yolculuk yaptılar. Belediye olarak misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - MANİSA

Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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