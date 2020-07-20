Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği - Son Dakika

Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği

MANİSA'nın Salihli ilçesinde üretilen kirazların, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu projede, Türkiye'deki 5 üründen...

MANİSA'nın Salihli ilçesinde üretilen kirazların, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu projede, Türkiye'deki 5 üründen biri olarak yer aldığı bildirildi.

Salihli'nin ismini dünyanın dört bir yanına duyuran Salihli kirazının ünü, Birleşmiş Milletler'e kadar uzandı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın geçen yıl Salihli kirazı için FAO'ya yaptığı başvuru kabul edildi. Salihli kirazı,  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu projedeki 5 üründen biri arasına girdi. Ülkenin dört bir yanından proje kapsamına giren diğer ürünler ise Pervari balı, Finike portakalı, Anamur muzu ve Gemlik zeytini oldu.

Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ SALİHLİ'YE GELDİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Proje Ulusal Uzmanı Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, Salihli'ye gelerek, kiraz üretim alanları olan Çamurhamamı ve Allahdiyen mahallelerindeki üreticilerle birebir görüşmeler yaptı.

Doç. Dr. Dokuzlu, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliği ile 2019 - 2020 yıllarını kapsayan 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu bir proje başlatmıştır. Projenin amacı; coğrafi işaretli ürünlere sahip olan kurum ve kuruluşların coğrafi işaret tescilinden elde edecekleri faydaları artırabilmek ve bu faydaların değer zinciri içerisindeki tüm paydaşlara yayılmasını sağlamak üzere idari kapasiteyi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya destek olmaktır. Bu amaçla, TÜRKPATENT tarafından belirlenen bazı coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin tescil dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve bu ürünler ile ilgili faaliyet gösteren tüm paydaşların coğrafi işaret uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir" dedi.

YILLIK ÜRETİM 800 TON

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli kirazının daha önce de yaptıkları girişimlerle 21 Ocak 2008 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 100 sıra numarası ile tescil edildiğini söyledi. Yüksel, Salihli'nin Allahdiyen, Gökköy, Bahçeçik, Çamurhamamı ve Başlıoğlu gibi nispeten yüksek mahallelerinde uzun yıllardan beri yetiştirilen Salihli kirazının yurt dışından büyük talep görüyor. Salihli Kirazı 30-32 kalibre boyunda ince uzun saplı ve koyu kırmızı rengiyle diğer kirazlardan ayrılmaktadır ve dayanıklı olması sebebiyle de Uzakdoğu'ya kadar ihracat buradan yapılabilmektedir.

Salihli'de üretilen yıllık 800 ton civarındaki ürünün yüzde 90'ının Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti. Yüksel, "Salihli kirazının tanınırlığı ve bilinirliği her geçen yıl artmaktadır. Önemi, Birleşmiş Milletler tarafından dahi anlaşılan ve proje kapsamına dahil edilen Salihli kirazının üreticisine daha fazla gelir getirmesi ve refah seviyesinin artmasına katkı sağlamasını diliyoruz" dedi.


Birleşmiş Milletler, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 20:42:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]