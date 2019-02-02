Salihli Kızılay'da Yeni Başkan Musal Oldu

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinde yeni başkan Ahmet Cüneyt Musal seçildi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinde yeni başkan Ahmet Cüneyt Musal seçildi.



Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, 2019 yılı genel kurulunu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Yüksel Hisar yaptı. Genel kurulda mevcut başkan Yavuz Özdem aday olmazken, tek liste ile gidilen seçimde oyların tamamını alan Ahmet Cüneyt Musal, Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinin yeni başkanı oldu. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda konuşan Yavuz Özdem, "Görevim boyunca gönüllü bayanlarımız ve yönetim kurulumuz ile bir aile gibi çalışıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım elimizi uzattık" dedi.



Hizmetlerinden dolayı geçmiş dönem başkanı Özdem'e teşekkür eden yeni başkan Ahmet Cüneyt Musal ise "151 yıllık yardım çınarı Türkiye Kızılay Derneği kurumsal bir yapıdır. Bu kurumsal yapıda görev almak benim için bir onurdur. Gönüllü kadınlarımız ve yönetim kurulumuz ile yardıma muhtaç insanlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi.



Ahmet Cüneyt Musal başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Yönetimi Ayfer Kayhan, Halil Ayaydın, Mehmet Kocabıyık, Uğur İbrahim Özçelik, Bayram Altaş ve Fatih Dinç'ten oluşurken, şube denetçiliğine ise Leyla Gökdemir ve Behçet Çelik getirildi.



Genel kurulda genel merkez delegesi olarak ise Bülent Sönmezer, Mehmet Kocabıyık ve Uğur İbrahim Özçelik seçildi. - MANİSA

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